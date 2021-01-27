S7 запустит чартеры в Берлин, Бургас и Малагу

Авиакомпания S7 Airlines с 19 февраля откроет чартерные рейсы в Малагу (Испания), с 23 февраля — в Берлин, а с 28 марта — в Бургас (Болгария), сообщила пресс-служба авиакомпании. Рейсы из Москвы в Малагу и обратно организуют по пятницам, в Берлин — по вторникам, в Бургас — по воскресеньям.

«К перевозке на данных рейсах будут приниматься те категории пассажиров, кому разрешен перелет в условиях действующих ограничений»,— сообщается на сайте авиакомпании. Полеты чартерными рейсами из Москвы в Европу разрешены гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство. Иностранцам перед посадкой нужно предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус.

13 января S7 начала продавать билеты на еженедельные мартовские рейсы в итальянские Пизу, Бари и Ольбии. В конце декабря компания открыла продажу билетов до Рима и Милана.

Подробнее о влиянии пандемии на пассажиропоток — в материале “Ъ” «Пандемия урезала авиаперевозки в России вдвое».