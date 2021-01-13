S7 запустит чартеры в итальянские Бари, Ольбию и Пизу

Российская авиакомпания S7 Airlines начала продавать билеты на еженедельные мартовские рейсы до еще трех итальянских городов: Пизы, Бари и Ольбии. В конце декабря компания открыла продажу билетов до Рима и Милана.

На рейсы будут пускать только пассажиров, которым разрешен перелет в условиях действующих ограничений. «Перелет на чартерных грузопассажирских рейсах из Москвы в Италию разрешен гражданам страны назначения, стран Европейского союза и Шенгенского соглашения или с видом на жительство,— говорится в сообщении авиаперевозчика.— Приобрести авиабилеты на рейсы в Москву могут граждане России, а также иностранные граждане, которые имеют право на въезд в РФ». Иностранцам необходимо предъявить справку об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус со сроком действия не более 72 часов.

Список стран, в которые можно улететь из России в январе 2021 года, насчитывает 34 государства. Часть из них ввела особые правила въезда в связи с пандемией коронавируса. Авиаотрасль — одна из наиболее сильно пострадавших в 2020 году.

Как государство помогает авиакомпаниям — в материале “Ъ” «Дозаправская господдержка».