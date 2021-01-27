В Щербинках поймали нелегального перевозчика на лысой резине

Сегодня утром сотрудники минтранса Нижегородской области совместно с инспекторами ГИБДД и госавтодорнадзора провели рейд по нелегальным перевозчикам. В Щербинках недалеко от кафе «Березовая роща» был задержан микроавтобус Mercedes на 20 посадочных мест, перевозивший пассажиров без лицензии и права на маршрут Нижний Новгород-Богородск.

Автобус был арестован и эвакуирован на штрафную стоянку, в отношении его владельца проверяющие составили административный протокол. В минтрансе подчеркнули, что в зимнюю погоду нелегал перевозил людей на лысой резине.

Иван Сергеев