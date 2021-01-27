ФСБ ликвидировала ячейку «Хизб yт-Тахрир» в Калужской области

В Калужской области ФСБ во взаимодействии с Росгвардией пресекла деятельность ячейки международной террористической организации «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами» (запрещена в России в 2003 году). Возбуждено уголовное дело, статью ФСБ не называет.

По данным спецслужбы, задержанные участники террористической ячейки осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания всемирного халифата, разрушения институтов светского общества и направленную на свержение власти насильственным путем. «С применением мер конспирации в ходе собраний они распространяли среди жителей региона террористическую идеологию, осуществляли вербовку в свои ряды местных мусульман»,— приводит ТАСС сообщение ФСБ.

Участники ячейки задержаны, по местам их жительства проведены обыски. Сотрудники ФСБ изъяли запрещенные в РФ пропагандистские материалы «Хизб yт-Тахрир аль-Ислами», средства связи, электронные носители информации.

Александр Тихонов, Ярославль