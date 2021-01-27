«Уралэнергосбыт» составил рейтинг платежной дисциплины городов и районов Челябинской области

Гарантирующий поставщик электроэнергии в Челябинской области – компания «Уралэнергосбыт» - проанализировал платежную дисциплину муниципалитетов региона в 2020 году и назвал лидеров и аутсайдеров рейтинга. По данным компании, самыми добросовестными плательщиками оказались жители Снежинска. На втором месте Чесменский район, замыкает тройку лидеров Нязепетровский район. Следом расположились, соответственно, Пластовский район, Трехгорный и Увельский район.

Главными должниками оказались жители Челябинска, которые не доплатили за электричество в общей сложности 165 млн руб. Внизу списка также Красноармейский и Сосновский районы и Златоуст. Суммарная задолженность населения за 2020 год выросла на 370 млн руб.

В компании напомнили, что 1 января 2020 года перестал действовать мораторий на отключения электроэнергии за неуплату, к 700 должникам уже применили эту меру.