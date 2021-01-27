Несколько детских садов в Екатеринбурге эвакуировали из-за сообщения о минировании

В Екатеринбурге в несколько детских садов эвакуировали из-за сообщения о минировании. Как рассказали в пресс-службе департамента образования городской администрации, пока информация о четырех детских садах — это пять зданий, так как один детсад имеет два здания.

Кроме того, как сообщает «Интерфакс-Урал», сообщение о минировании поступило и в Уральский аграрный университет.

«Поступило нам письмо (с сообщением о минировании — Ъ) в 09:30. Естественно, сразу уведомили все службы, ведется работа на данный момент», — уточнил представитель вуза изданию. Студентов в здании не было, так как они учатся дистанционно.