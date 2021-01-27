В Москве таксисты и курьеры без гражданства РФ смогут бесплатно сделать прививку

Власти Москвы готовы организовать вакцинацию от COVID-19 таксистов и курьеров независимо от наличия у них полиса обязательного медицинского страхования и российского гражданства, сообщил заммэра столицы по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Ранее с просьбой о бесплатной вакцинации водителей такси и курьеров в правительство столицы обратилась компания «Яндекс».

«Мы готовы организовать вакцинацию и для водителей такси всех таксомоторных компаний, не только "Яндекса". Приглашаем все компании, а также курьеров различных служб доставки»,— сказал господин Ликсутов, сообщается в Telegram-канале дептранса.

Заммэра отметил, что сотрудники взаимодействуют с большим количеством человек, а прививка поможет предотвратить распространение вируса. Об адресах пунктов вакцинации будет объявлено позже.

26 января в России впервые с 3 ноября выявили менее 19 тыс. зараженных коронавирусом. Общее число заразившихся с начала пандемии достигло 3,76 млн. С 18 января в стране началась массовая вакцинация от COVID-19. При этом, по данным исследования Gallup International, россияне стали одними из самых скептически настроенных жителей планеты в вопросе готовности вакцинироваться.

О неготовности россиян прививаться от коронавируса — в материале «Нашла игла на камень».