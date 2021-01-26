«Яндекс» попросил власти Москвы бесплатно вакцинировать таксистов без гражданства РФ

Компания «Яндекс.Такси» обратилась к мэрии Москвы с просьбой распространить программу бесплатной вакцинации на сотрудников такси без российского гражданства и полиса ОМС.

«Водители и курьеры контактируют с большим количеством людей, в условиях пандемии их услуги пользуются повышенным спросом, поэтому они входят в перечень приоритетных категорий граждан, которым доступна вакцинация. Однако до сих пор возможность получить вакцину была только у граждан России»,— говорится в пресс-релизе компании.

Кампания по вакцинации в России началась в середине декабря 2020 года. Первыми стали прививать учителей, работников медицинских и социальных учреждений. Таксисты не вошли в первоочередной список. По поручению президента Владимира Путина с 18 января 2021 года в стране стартовала массовая вакцинация.

О неготовности россиян прививаться от коронавируса — в материале «Нашла игла на камень».