В Ярославле в 2021 году благоустроят пять территорий за 84,5 млн рублей

В 2021 году в Ярославле по проекту «Решаем вместе» запланировано благоустройство пяти общественных территорий, сообщили накануне на оперативном совещании у мэра города. На проведение этих работ выделено 84,5 млн руб.

В Заволжском районе будет благоустроено три территории. На Тверицкой набережной в районе центрального пляжа будет установлен многофункциональный спортивно-игровой комплекс и благоустроена территория вокруг него. Стоимость работ составит 12 млн руб. На территории нового заволжского парка «Озерная гривка» за 18 млн руб. будут обустроены спортивная площадка и детский городок. Также в Заволжском районе за 9,173 млн руб. будет благоустроен сквер возле Яковлевской церкви.

Более 25,3 млн руб. будет направлено на благоустройство парка Победы на Липовой горе. В частности, здесь будут оборудованы новые спортивная и детская площадки. Еще 20 млн руб. выделено на благоустройство западной части Юбилейного парка. Здесь будет установлен многофункциональный спортивно-игровой комплекс. Также будет устроена велобеговая дорожка, скейт-площадка и установлено оборудование для паркура.

Антон Антонов