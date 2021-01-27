Сенат признал конституционной процедуру импичмента Трампа после его ухода с поста президента

Сенат Конгресса США большинством голосов не поддержал попытку республиканца Рэнда Пола признать процесс импичмента 45-го президента США Дональда Трампа неконституционным. За проголосовали 45 сенаторов, против — 55, передает AP. Инициативу не поддержали пять республиканцев.

Господин Пол считает, что импичмент неконституционный, потому что господин Трамп уже не занимает должность главы государства. Лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер напомнил, что в 1876 году Уильям Белнап ушел в отставку до начала процесса в Сенате, но верхняя палата продолжила рассмотрение вопроса.

Палата представителей большинством голосов поддержала импичмент господина Трампа (232 «за», 197 «против»). Чтобы импичмент был объявлен в Сенате, кроме всех демократов за него должны проголосовать 17 республиканцев. Дональда Трампа обвиняют в умышленном провоцировании восстания из-за событий в Капитолии в начале года.

О старте процесса импичмента — в материале “Ъ” «Демократы полны отрешимости».