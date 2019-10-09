Право на «Леву»

ООО «КДВ Воронеж» (юрлицо кондитерской фабрики группы КДВ Дениса Штенгелова в Рамонском районе Воронежской области), запустившее производственную линию по выпуску кукурузных палочек «Крошка Лева», теперь пытается добиться уникального права на товарный знак. Компания обратилась в суд, требуя досрочного прекращения прав челябинского ООО «Алета» на товарный знак «Лева»: КДВ хочет лишить конкурента права выпускать под ним сладости. «Алета» намерена бороться за интеллектуальную собственность. Юристы напоминают, что речь идет о неоднородных товарах, в связи с чем считают вероятность удовлетворения исковых требований КДВ невысокой.

Суд по интеллектуальным правам начал рассмотрение иска ООО «КДВ Воронеж» к ООО «Алета». Первое заседание назначено на 13 ноября. В заявлении воронежская структура КДВ требует досрочного прекращения правовой охраны товарного знака «Лева» в отношении части товаров — сладостей, в том числе сладкой ваты. Третьим лицом к делу привлечен Роспатент.

По данным Роспатента, «Алета» зарегистрировала товарный знак в виде надписи «Лева» (с буквами красного цвета) в 2016 году; правами на него компания обладает до 2024-го. Он действует в отношении двух классов товаров — орехов и семян подсолнечника, а также сладостей, в том числе сладкой ваты. Права на товарный знак в отношении второго класса товаров и пытается отсудить КДВ.

В головной томской структуре КДВ вчера вечером не успели ответить на запрос “Ъ-Черноземье”. В перечне брендов компании указано, что она производит кукурузные палочки «Крошка Лева». Слово «Лева» на упаковках значительно более крупное, чем «крошка», и лишь отчасти схоже с написанием челябинского бренда: у КДВ оно начертано другим, хотя и похожим шрифтом, а сами буквы синего цвета. При этом, по данным «СПАРК-Интерфакс», за регистрацией товарных знаков «Лева» или «Крошка Лева» «КДВ Воронеж» не обращалась. Нет таких заявок и у других ключевых юрлиц группы — головного ООО «КДВ Групп», АО «КДВ», ООО «КДВ Яшкино», следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

«КДВ Воронеж» Кондитерская фабрика в Рамонском районе Воронежской области строилась с 2013 года. Она стала 12-м предприятием группы. Общий объем вложений КДВ в фабрику составляет около 29 млрд руб., за счет чего на предприятии было открыто 60 линий по производству продукции. В 2018 году воронежская фабрика впервые вышла на прибыль: ООО «КДВ Воронеж» получило 78,8 млн руб. прибыли при выручке 24,26 млрд руб.

ООО «Алета» с партнерами производит под своим единственным товарным знаком «Лева» семечки и поп-корн, а также уже закупило почти все оборудование для производства сладкой ваты, рассказал вчера “Ъ-Черноземье” владелец компании Алексей Астапов. По его словам, иск стал для компании полной неожиданностью: «Никаких уведомлений или предложений от КДВ мы не получили — сегодня я получил сразу уведомление из суда. На каком основании они обратились в суд? Это товарный знак нашей компании, сладкие изделия под ним мы выпускаем уже два года, проводили большую маркетинговую работу». По словам господина Астапова, в масштабах КДВ ущерб от прекращения челябинским юрлицом производства сладкой продукции невелик — не более нескольких миллионов рублей, но значителен для небольшой компании (по данным «СПАРК-Интерфакс», доход ООО «Алета» в 2018 году не превысил 2,1 млн руб.). Сейчас «Алета» продает свою продукцию в Башкирии, Челябинской и Курганской областях, а также в Екатеринбурге.

ООО «Алета» предстоит доказать в суде, что оно использует товарный знак в классе сладостей, отмечают юристы. Партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов напоминает, что «чем более капитализированным является бренд, тем с меньшей вероятностью удастся зарегистрировать аналогичное или схожее до степени смешения обозначение в каком бы то ни было классе»: «Но, если товарный знак не используется по назначению непрерывно в течение как минимум трех лет, заинтересованное лицо может обратиться к правообладателю с предложением добровольно прекратить его защиту в целом или по определенным классам. Правообладатель может согласиться и пойти на уступки, но, как правило, данное предложение игнорирует. Это дает право заинтересованному лицу обратиться в суд и добиваться досрочного прекращения охраны товарного знака». По мнению господина Горбунова, то, что КДВ не зарегистрировала товарный знак «Крошка Лева», может быть связано с высокой вероятностью отказа Роспатента из-за наличия сходного объекта интеллектуальной собственности.

Ведущий юрист практики имущественных и обязательственных отношений национальной юридической службы «Амулекс» Юлия Макарова отмечает, что суд по интеллектуальным правам обращает внимание и на однородность товаров, в отношении которых обозначения зарегистрированы: «При высокой однородности товаров больше вероятность смешения. В данном случае речь идет о неоднородных товарах». В связи с этим юрист считает невысокой вероятность удовлетворения исковых требований КДВ.

Олег Мухин