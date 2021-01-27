Фейки — вещь упрямая

Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи подготовил экспресс-анализ фейков по теме митингов в поддержку Алексея Навального, которые прошли 23 января во многих городах России. Наибольшую концентрацию фейковых сообщений авторы доклада выявили на платформе TikTok и предложили усилить ответственность за распространение ложных заявлений при незаконном использовании полицейской формы. Оппозиционные политики тоже заявляют о выявленных ими фейковых сообщениях о протестах.

Члены комитета Госдумы по информполитике считают, что митинги 23 января породили большое количество недостоверных сообщений. Самую большую их концентрацию депутаты выявили на платформе TikTok, основной аудиторией которой являются подростки. Так, они обнаружили 53 темы фейковых сообщений, из которых выделили топ-10: первые три места делят «новости» о разрешении полиции применять против протестующих огнестрельное оружие, об отключении в России интернета в связи с митингами и о том, что Владимир Путин якобы вышел к митингующим. Кроме них, в десятке — кадры с митингов прошлых лет, выдаваемые за свежие заявления о смерти активистов в результате действий силовиков и поддельные призывы к протестам от лица актера Александра Петрова. Кроме того, депутаты обнаружили смонтированное видео горящего Кремля; кадры с омоновцем, который оказывает первую помощь пострадавшему, выдаваемые за избиение; ролики с колоннами военных, якобы передвигавшимися по Москве; сообщения с завышенным числом протестующих, а также и ложные сообщения о поддержке митингов силовиками.

В последнем случае речь идет о заявлениях, записанных с использованием служебной формы и знаков различия. «Комитет намерен обсудить участившиеся случаи, когда блогеры выдают себя за силовиков, демонстративно срывая погоны и заявляя об уходе со службы в знак протеста»,— говорится в представленном во вторник докладе депутатов. Сейчас по закону максимальное наказание за незаконное ношение формы «со знаками различия, с символикой государственных военизированных организаций, правоохранительных или контролирующих органов» — административный штраф в 1,5 тыс. руб. с конфискацией самой формы. Председатель комитета Александр Хинштейн («Единая Россия») предложил усилить ответственность, если это правонарушение сопровождается ложными заявлениями или действиями.

В свою очередь, представители оппозиции также заявляют о фактах распространения недостоверной информации о протестах. Главный фейк, по их мнению,— массовое участие в митингах несовершеннолетних. Так, активисты «Белого счетчика» Александра Архипова, Анна Чернобыльская и Ольга Карташова спросили возраст у 365 участников акции возле Пушкинской площади и на Тверской. Среди опрошенных оказалось только 4% несовершеннолетних. Отметим, что, по «личным оценкам» активистов «Белого счетчика», днем 23 января на пике акции на Пушкинской площади могло находиться 15 тыс. человек, оценка полиции составила 4 тыс. человек. Оппозиционер Владимир Милов напомнил, что относить к несовершеннолетним граждан в возрасте от 16 до 18 лет нельзя, поскольку закон дает им право быть организаторами митингов и собраний. Он также заявил со ссылкой на очевидцев, что на фото с протестов во Владивостоке, распространенном провластными телеграм-каналами в качестве подтверждения тезиса об участии в митингах детей, запечатлены 20-летние студентки. Кроме некорректной оценки возраста протестующих к фейкам активисты склонны относить, например, сообщения, обнаруженное главой столичного муниципального округа Якиманка от партии «Яблоко» Андреем Моревым в родительском чате. В них шла речь о том, как протестующие на одном из прошлых митингов якобы «пытались взорвать автобус МВД, где находились две матери-одиночки», а также о том, что на митинги якобы «приезжают дети из глубинки за плату в 2 тыс. руб., а потом теряются».

Директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин считает, что власть пока проигрывает информационную войну оппозиции: «Причин здесь две. Главная — недоверие к власти населения, особенно того, которое черпает информацию из интернета». Новых санкций за распространение фейков в интернете политолог не ожидает. Политолог Глеб Кузнецов с ним не согласен: по его мнению, усиление контроля за интернет-пространством на повестке дня во всем мире: «Контроль над медиаплатформами — это то, чем сейчас пытаются заниматься абсолютно все, так что инициативы в этой области, безусловно, будут».

Ксения Веретенникова, Кира Дюрягина