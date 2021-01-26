Депутата Псковского облсобрания оштрафовали на 20 тыс. рублей после акции 23 января

Глава псковского регионального отделения партии «Яблоко» и лидер фракции в областном собрании депутатов Лев Шлосберг получил штраф 20 тыс. руб. за якобы организацию несогласованной акции 23 января в поддержку Алексея Навального (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ). Об этом политик рассказал в своем канале в Telegram.

На самом же деле господин Шлосберг, находясь у памятника жертвам революции в Пскове, предложил участникам митинга (их было около тысячи) пройти в гайд-парк, который находится неподалеку (об акциях там власти можно даже не уведомлять). При этом сотрудники полиции место оцепили, не дав людям попасть на площадку. После требования пропустить граждан, Лев Шлосберг был задержан. Он намерен обжаловать решение суда.

О первых уголовных делах по итогам акций протеста сторонников Алексея Навального читайте в материале “Ъ”.

Олег Дилимбетов, Санкт-Петербург