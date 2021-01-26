Сенат утвердил Энтони Блинкена госсекретарем США

Энтони Блинкен получил достаточное количество голосов сенаторов для утверждения его кандидатуры в качестве госсекретаре США. На этой должности он сменит Майка Помпео, возглавляющего Госдеп США с 2017 года.

58-летний Энтони Блинкен с 2009 по 2013 год был советником Джо Байдена по национальной безопасности во время его вице-президентства при Бараке Обаме. Впоследствии он стал заместителем советника президента по нацбезопасности, а позже — заместителем госсекретаря. В 2017 году он ушел в политический консалтинг, а позже стал ключевым советником по внешней политике в команде кандидата в президенты Джо Байдена.

О внешнеполитическом курсе новой администрации — в материале “Ъ” «Джо Байден определился с друзьями и врагами».