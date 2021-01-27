Членов комиссий научат считать голоса

Петербургская избирательная комиссия в четверг, 28 января, утвердит смету на обучение организаторов выборов 2021 года. Всего из федерального бюджета СПбИК получит 30,3 млн рублей. Почти все средства пойдут на зарплаты тем, кто обучение проводит. 2,5 млн рублей будут направлены на обновление материалов и технические закупки. Эксперты отмечают, что результатов обучение не дает, но виной тому не его плохая организация, а нежелание членов комиссий учиться. Кроме того, есть мнение, что правовая грамотность членов комиссий находится на нужном уровне, но для достижения поставленного результата законами они могут пренебрегать.

СПбИК 28 января намерена обсудить выделение средств на обучение членов и глав избирательных комиссий (ТИК и УИК), а также план мероприятий на этом направлении. На эти цели, включая закупки, из федерального бюджета будет выделено 30,3 млн рублей. Из них 28,8 млн рублей пойдут на зарплаты членам горизбиркома и территориальных избиркомов, которые и проводят эти мероприятия. Работа начнется уже в феврале и продлится до выборов в ЗакС Петербурга и Государственную думу, которые пройдут в сентябре текущего года.

Согласно плану (имеется в распоряжении “Ъ”), за счет бюджета Петербурга будут проводиться только тестирования членов участковых комиссий (УИК) и ТИК. Всего для руководителей территориальных комиссий будет проведено восемь видов мероприятий, два из которых дополнительные (в них смогут участвовать все члены комиссий). Темы стандартные: работа с документами, подведение итогов голосования и прочее. Членам УИК отведено всего четыре мероприятия. Также будут проводиться семинары для журналистов, представителей политических партий, органов госвласти и волонтеров. Непосредственная организация мероприятий (без учета зарплат) затребует 975 тыс. рублей из федерального бюджета и 128 тыс. — из городского.

Политолог, доцент кафедры политической психологии СПбГУ Александр Конфисахор считает, что обучение необходимо, однако члены комиссий учиться не хотят. «Учиться нужно, потому как регулярно меняется законодательство, а многие руководители избирательных комиссий даже не знают своих полномочий. У нас в целом очень много неграмотных членов комиссий, но это зависит не от качества образования, а от самих людей. Очень многих просто заставляют сидеть на этих семинарах, они не мотивированы: им сказали, что они будут членами комиссии, потом сказали прийти на обучение — вот они приходят и сидят. Это уже другая проблема — кадровая»,— считает эксперт.

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников считает, что выделяемая сумма адекватна для комплекса запланированных мероприятий. «Большое количество семинаров и лекций дает оценить затраты как соразмерные. В настоящее время нельзя сказать, что нарушения на выборах происходят из-за того, что члены комиссий не знают правил. Закон они знают, но потом действуют в целях получения определенного результата»,— уверен господин Солонников.

Олег Дилимбетов