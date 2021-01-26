МИД Азербайджана вызвал российского дипломата после слов Милонова о дикарях в Карабахе

Временный поверенный в делах посольства России в Азербайджане был вызван в Министерство иностранных дел страны, сообщил «Интерфакс—Азербайджан». Поводом к вызову российского дипломата стали высказывания депутата Госдумы Виталия Милонова о Нагорном Карабахе.

Ранее в программе «Позиция» на армянском телеканале 24 TV господин Милонов заявил, что «древние армянские территории снова отошли каким-то дикарям, которые сейчас считают возможным глумиться над захоронениями, которые воюют даже с трупами, которые лежат на кладбищах. Это для меня большая трагедия».

«Очередной провокационный шаг, предпринятый депутатом Государственной думы России Виталием Милоновым против Азербайджана, полностью противоречит отношениям высокого уровня, существующим между Азербайджаном и Россией»,— говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Российский депутат прокомментировал реакцию Баку. ««Я про Азербайджан там ни слова не говорил, не имел его в виду. Если они автоматически переносят на себя слова про дикарей, воюющих с трупами, тогда мне печально, конечно. Я еще упоминал турецких террористов»,— сказал Виталий Милонов изданию DailyStorm. Он также напомнил, что не является дипломатом. «Я депутат, это была моя личная позиция по поводу Нагорного Карабаха. А есть позиция государства»,— уточнил он.

В октябре 2020 года Азербайджан выразил протест России также относительно позиции единороса. Тогда Виталий Милонов посетил Нагорный Карабах, что, по мнению Баку, было незаконным. Позднее он был включен в список иностранных граждан, которым запрещено въезжать на территорию Азербайджана.

Доклад Amnesty International о войне в Карабахе — в материале “Ъ” «Безжалостное и зачастую безрассудное применение боеприпасов».