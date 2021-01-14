«Безжалостное и зачастую безрассудное применение боеприпасов»

Правозащитная организация Amnesty International опубликовала доклад, посвященный недавней войне в Нагорном Карабахе. А точнее, мирным жителям, погибшим в результате неизбирательных огневых ударов. Выводы экспертов, работавших по обе стороны фронта, ожидаемы: «законы и обычаи войны» нарушали как армянские, так и азербайджанские силы, хотя сами они вину не признают, предпочитая перекладывать ответственность на противника.

Опубликованный в четверг доклад Amnesty International называется «На линии огня: Жертвы среди мирных жителей от незаконных обстрелов в ходе армяно-азербайджанского конфликта из-за Нагорного Карабаха». В нем анализируются 17 артиллерийских и ракетных обстрелов, которые были произведены армянскими и азербайджанскими силами и привели к потерям среди гражданского населения. «Всего за 44 дня конфликта, начавшегося в конце сентября и продолжавшегося до начала ноября 2020 года, погибли как минимум 146 мирных жителей, среди которых было множество детей и пожилых людей»,— отмечают авторы, работавшие по обе стороны фронта.

Первая часть документа посвящена потерям с азербайджанской стороны. Конкретно — в городах Гянджа и Барда, а также в селе Гашалты. Сотрудники Amnesty International побеседовали с очевидцами ракетных обстрелов Гянджи 11 и 17 октября. Обе эти трагедии с места событий освещал и “Ъ”. Разрушения от ракет «Эльбрус» были такой силы, что пострадали даже люди, жившие на приличном расстоянии от места попадания. «Мои дочери 13 и 18 лет, я и моя свекровь были все в порезах из-за вылетевших стекол. Мои дочери до сих пор лечатся, а младшая так травмирована (психически.— “Ъ”), что не может спать или концентрироваться»,— рассказала правозащитникам Егана Сеидзаде, живущая «через две улицы» от эпицентра. Авторы доклада отмечают, что посетили поврежденные дома через шесть недель после обстрела и в большинстве из них никто не жил.

Напомним, что армянские власти отрицали свою причастность к двум упомянутым ударам по Гяндже.

В Барду, расположенную ближе к фронту, правозащитники поехали, чтобы ознакомиться с последствиями обстрела ракетой «Смерч», начиненной кассетными боеприпасами. Как утверждают азербайджанские власти, именно такая ракета упала на перекресток с круговым движением в центре города 28 октября. Жертв от этого удара было даже больше, чем в Гяндже,— 21 человек. «Несмотря на то что Армения не подписывала Конвенцию по кассетным боеприпасам 2008 года, у нее есть обязательство соблюдать фундаментальные принципы международного гуманитарного права, включая принцип распознавания, который запрещает неизбирательные атаки»,— отмечается в документе.

Однако, как следует из второй части доклада, кассетные боеприпасы применялись и против армян, причем прямо в Степанакерте — столице самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики. «Военные казармы и другие объекты, которые могут быть законной целью, расположены в центре Степанакерта, среди жилых зданий и магазинов, что подвергает мирных жителей риску,— отмечается в докладе.— Однако власти Азербайджана должны были полностью осознавать, что множественные удары, которые они нанесли по городу 4 октября, используя заведомо неточные боеприпасы, такие как ракеты "Град" и запрещенные на международном уровне кассетные боеприпасы, будут неизбирательно падать среди жилой застройки и, очень вероятно, нанесут вред мирным жителям, разрушат или повредят гражданские объекты. Такие неизбирательные атаки нарушают фундаментальные принципы международного гуманитарного права».

«С самого начала войны мои родители оставались в убежище в подвале дома вместе с другими жителями. Они периодически поднимались в квартиру, чтобы воспользоваться ванной, туалетом и кухней. Когда в то утро во дворе взорвалась ракета, мой отец как раз поднялся наверх и стоял на балконе. Его убило на месте, а большая часть квартиры была разрушена»,— рассказал правозащитникам житель Степанакерта Нвер Лалаян. Вместе с его отцом в тот день погибли еще трое мирных жителей и были ранены десять.

«Власти обеих сторон отрицали неизбирательные обстрелы густонаселенных районов и применение кассетных боеприпасов, несмотря на очевидные доказательства того, что они это делали»,— резюмируют авторы документа.

Среди рекомендаций, которые Amnesty International дает обеим сторонам конфликта, есть пункты о «полном и незамедлительном возмещении ущерба всем жертвам нарушений международного права», а также о запрете на использование кассетных боеприпасов «во время любых боевых действий в будущем». Кроме того, Баку и Еревану предлагается «как можно быстрее» присоединиться к Конвенции по кассетным боеприпасам. Стоит отметить, что эту конвенцию не подписало и не ратифицировало большинство других стран постсоветского пространства, за исключением Литвы и Молдавии.

«Власти Армении и Азербайджана должны безотлагательно провести беспристрастное расследование безжалостного и зачастую безрассудного применения тяжелых осколочно-фугасных боеприпасов в густонаселенных районах»,— заявила директор регионального офиса Amnesty International в Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс.

Кирилл Кривошеев