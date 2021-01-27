«Аксель групп» заруливает в суд

В крупной автодилерской компании «Аксель групп» разгорелся корпоративный конфликт. Ее основному владельцу Алексею Безобразову удалось добиться обеспечения в отношении 34% в структурах группы, принадлежащих Илье Траберу и Рамису Дебердееву. Предприниматель считает, что, приобретя долю у его партнеров по бизнесу, они нарушили право на преимущественный выкуп.

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти наложил обеспечительные меры на принадлежащие Илье Траберу и Рамису Дебердееву 34% в ООО «Аксель-Сити Юг» и ООО «Аксель-Моторс Север». Предпринимателям было запрещено отчуждать свои доли в этих компаниях, а Федеральной налоговой службе — совершать с ними регистрационные действия. Кроме того, ведомство лишилось возможности вносить в ЕГРЮЛ изменения в отношении долей предпринимателей в ООО «Лайн» и ООО «Аксель-Брокер». Информация об этом указана в картотеке арбитражных дел.

Рамис Дебердеев и Илья Трабер стали совладельцами перечисленных юрлиц в декабре прошлого года, приобретя по 17% в каждом из них у Игоря Одуда и Юрия Одуда. Обеспечительные меры на эти доли были введены по требованию гендиректора и основного собственника ГК «Аксель» Алексея Безобразова. В конце декабря предприниматель подал в суд на своих партнеров, Илью Трабера и Рамиса Дебердеева, сославшись на нарушение преимущественного права выкупа долей. Господин Безобразов добивается, чтобы права и обязанности покупателя в компаниях «Аксель-Сити Юг», «Аксель-Моторс Север», «Лайн» и «Аксель-Брокер» были переведены на него. Сейчас ему принадлежит 34,8% в этих ООО, остальные 32,3% распределены между его партнерами, по данным «СПАРК-Интерфакс».

В январе Илья Трабер и Рамис Дебердеев также получили по 17% в ООО «Аксель групп», но исков по поводу этой сделку от господина Безобразова пока не поступало. В собственности у Игоря и Юрия Одудов остаются доли во входящих в холдинг ООО «Аксель-Моторс», ООО «Аксель-Норман» и ООО «Аксель-Норд», указано в kartoteka.ru.

«Аксель групп» управляет автодилерскими центрами в Петербурге, Мурманске и Архангельске. Среди марок, которые продает холдинг, BMW, MINI, Volkswagen и Toyota. По оценке агентства «Auto-Dealer-СПб», в 2019 году дилер занимал 3,2% петербургского рынка с объемом продаж 4,9 тыс. машин. Независимый аналитик Дмитрий Марков оценивает консолидированную выручку «Акселя» в 24,7 млрд рублей.

Илья Трабер и Рамис Дебердеев являются совладельцами ООО «Приморский УПК» — инвестора строительства портового комплекса в Выборгском районе Ленобласти стоимостью 170 млрд рублей. Также им принадлежит ООО «Росток», контролирующее Ленинградскую областную электросетевую компанию. В 2017 году телеканал «Дождь» выпустил документальный фильм «Питерские», в котором назвал Илью Трабера «единственным из живых авторитетов, знакомство с которым признавал Владимир Путин».

Алексей Безобразов не ответил на вопросы “Ъ”, переданные через представителя компании. В одном из заявлений господин Безобразов указывает, что в ноябре совершил акцепт оферты от Юрия и Игоря Одудов по приобретению долей в «Аксель-Сити Юг», однако в итоге они были проданы ответчикам.

Юрий Одуд сообщил “Ъ”, что при продаже были соблюдены требования действующего законодательства. «Мы проинформировали наших прежних партнеров о намерении продать доли за полгода до совершения сделки, но поскольку на тот момент интерес в приобретении отсутствовал, было принято решение о их продаже вовне»,— объяснил он. Сделка и предшествующие ей действия производились через нотариуса, уточнил он.

Адвокат Ильи Трабера и Рамиса Дебердеева Арутюн Саркисян также считает претензии необоснованными. Все формальности были соблюдены в полном объеме, подчеркнул он. «Обеспечительные меры не повлияют на ситуацию, поскольку мои доверители намерены заниматься развитием бизнеса и не собирались отчуждать свои доли»,— заметил юрист.

Замена покупателей в договорах позволит Алексею Безобразову получить права на спорные доли, отмечает старший юрист Borenius Russia Артем Берлин. В этом случае он должен будет уплатить согласованную в договорах цену, указывает он. По словам юриста, успех таких дел зависит от множества процедурных нюансов и формулировок учредительных документов. «Например, был ли предусмотрен уставами принципиальный запрет на отчуждение долей другим участникам и (или) третьим лицам или было необходимо получать согласие других участников на отчуждение долей»,— отмечает он.

Константин Куркин