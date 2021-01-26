Дождь, снег и ветер задержатся в Москве

Ветер, мокрый снег и гололедица задержатся в Москве до 27 января. По прогнозам синоптиков, дождь со снегом будет идти в городе до самого утра, в итоге может выпасть до трех миллиметров осадков. Такие погодные условия могут затруднить движение автотранспорта и увеличить чисто аварий на дорогах. Об этом на официальном портале предупредили московские власти.

Кроме того, владельцам машин не стоит парковаться близи деревьев, линий электропередач и рекламных щитов, потому что сильные порывы ветра также сохранятся до 27 января, отмечает ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус: «Оставшаяся часть сегодняшнего дня, а также ближайшую ночь и день среды столичный регион проведет в тыловой, достаточно прохладной части циклона, который медленно смещается к северу вдоль западных границ нашей страны.

Погода будет облачная, пройдут небольшие осадки в виде мороси и мокрого снега. На дорогах и тротуарах по-прежнему гололедица.





И порывистый ветер юго-западных направлений, скорость его 5 – 10 м/сек с отдельными порывами до 13 – 15 м/сек. Каких-то более сильных порывов ветра не будет. Температура воздуха в это время разнообразием баловать не будет, и будет колебаться от минус 1 до плюс 1 градуса. Атмосферное давление немного ниже нормы. Барометры будут показывать 738 мм рт. ст.».

Между тем, 24 января, по данным синоптиков, стало самым теплым днем с начала зимы, а ночь на 25 января — самой теплой в целом за всю историю наблюдений. Тогда воздух прогрелся до почти плюс четырех градусов.

Ульяна Миненкова