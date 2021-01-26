Кадровый центр «Работа России» открылся в Новороссийске

Третий по счету кадровый центр в Краснодарском крае открыли в рамках нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости». Он расположен в Новороссийске на улице Малоземельская,15. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона.

По словам министра труда и социального развития края Сергея Гаркуши, в рамках нацпроекта не просто открываются не просто отремонтированные центры занятости. «Это современные и функциональные центры помощи жителям на рынке труда, профессиональной реализации и обучения, а работодателям – в подборе квалифицированных кадров», – отметил Сергей Гаркуша.

В центр занятости населения Новороссийска ежегодно обращаются около 25 тыс. жителей. На его модернизацию из краевого и федерального бюджетов выделили порядка 24,6 млн руб. В здании капитально отремонтировали помещения, закупили новую офисную мебель и оргтехнику, оборудовали подъемник для людей с ограниченными возможностями и пр.

В 2021 году запланирована модернизация центра занятости населения Сочи и его филиала, а в 2022 году – службы занятости в Армавире.

Как писал "Ъ-Кубань", в столице Кубани в рамках национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости» открылся центр «Работа России». В его офис могут обратиться безработные жители города. Как сообщают в краевом минтруда, консультанты центра будут учитывать не только квалификацию обратившихся, но и навыки, а также интересы соискателя. Все услуги предоставляются бесплатно.

Наталья Решетняк