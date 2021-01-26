Поставка новой партии вакцины против COVID-19 в Прикамье задерживается

Поставка новой партии вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») в Пермский край задерживается. Об этом сообщил заместитель министра здравоохранения Прикамья Евгений Камкин сегодня на пленарном заседании Пермской городской думы. «На этой неделе мы ждали поставку около 40 тыс. доз, однако по независящим от регионального министерства здравоохранения и субъекта в целом причинам вакцина поступит только на следующей неделе. В целях снижения напряженности, которая сегодня есть из-за ожидания вакцины, на условиях личной договоренности завтра в край должно поступить 5,4 тыс. доз препарата для вакцинации взрослого населения», — сообщил господин Камкин.

В целом за февраль в Прикамье поступит около 100 тыс. доз вакцины. По словам Евгения Камкина, поставки будут продолжаться и в последующие месяцы. «Перед нами стоит задача до июля–августа этого года вакцинировать до 60% взрослого населения региона, не переболевшего новой коронавирусной инфекцией, и тем самым создать достаточно мощную иммунную прослойку и предотвратить сезонный рост заболеваемости осенью», — рассказал замглавы краевого минздрава.

Напомним, массовая вакцинация против COVID-19 в Пермском крае стартовала 18 января. В настоящее израсходовано более 70% вакцины «Спутник V» из 8542 доз, которые ранее были доставлены в Прикамье. Заявки на имеющуюся в регионе партию вакцины уже сформированы, следующий этап записи на прививку начнется при поступлении новой партии.