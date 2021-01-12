Екатеринбург приступил к процедурам

В Екатеринбурге начался конкурс по отбору кандидатов на пост мэра. Первым пакет документов подал советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов. О намерении участвовать в конкурсе заявили член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин и активист Александр Куделькин. Основным претендентом считается врио главы Екатеринбурга Алексей Орлов, который пока документы не подал. Эксперты полагают, что у господина Орлова не будет серьезных конкурентов, поскольку его «кандидатура выглядит компромиссной среди политических элит».



В Екатеринбурге началась кампания по отбору кандидатов на должность главы города. Первым претендентом стал советник губернатора Свердловской области Игорь Рубцов. О подаче документов в конкурсную комиссию “Ъ-Урал” рассказал сам чиновник. Господин Рубцов отметил, прежде чем подать заявку, посоветовался с главой региона Евгением Куйвашевым: «Должность советника губернатора не подразумевает самостоятельное принятие таких решений».

До 2017 года Игорь Рубцов работал заместителем главы администрации Верх-Исетского района Екатеринбурга. Позднее был помощником депутата свердловского заксобрания Анатолия Никифорова. В сентябре прошлого года участвовал в праймериз «Единой России» по отбору кандидатов на довыборы в думу Екатеринбурга, но проиграл. С ноября 2020 года господин Рубцов занимает пост советника губернатора.

Напомним, конкурс по выбору мэра Екатеринбурга был объявлен 22 декабря 2020 года после того, как гордума досрочно сняла полномочия с мэра Александра Высокинского (возглавлял город с сентября 2018 года). Его назначили исполняющим обязанности первого заместителя губернатора. Ранее этот пост занимал Алексей Орлов, который 21 декабря прошлого года стал первым вице-мэром Екатеринбурга. Сейчас он исполняет обязанности главы города.

Алексей Орлов считается главным претендентом на должность мэра Екатеринбурга. По словам собеседников “Ъ-Урал”, он планирует подать заявку на участие в конкурсе. Сейчас идет сбор необходимых документов. Ранее о своем намерении участвовать в конкурсе заявляли член партии «Яблоко» Дмитрий Калинин и общественник Александр Куделькин. Активисты сообщили, что подать заявки планируют в ближайшее время, как только соберут весь необходимый пакет документов.

Подать документы на участие в конкурсе можно будет до 22 января. Сам конкурс состоится 1 февраля. В аппарате гордумы отметили, что конкурсная комиссия не будет оглашать фамилии и имена тех, кто подал документы. «У участников есть право забрать заявление, поэтому до первого этапа конкурса нет смысла оглашать поименный список. Кроме того, комиссия обязана обеспечить равные условия участникам с учетом законодательства о персональных данных. Это не мешает самим участникам объявлять о факте подачи документов»,— пояснил собеседник.

Конкурсные процедуры политологи называют «формальным исполнением требований действующего законодательства». Они отмечают, что участие общественников в кампании преследует прагматичную цель — привлечь внимание к проблемам города. «Часть людей подают документы, чтобы засветиться на политической арене и получить возможность представлять себя как политиков городского уровня. Не исключено, что на конкурсе будут зарегистрированы технические кандидаты»,— отметил политолог Михаил Коробельников.

По мнению главы консалтинговой группы «Пирогов и партнеры» Александра Пирогова, на конкурсе не будет претендентов, способных составить реальную конкуренцию Алексею Орлову. «Период конкуренции был во время выборов главы в 2018 году. С тех пор город находился в мощной политической турбулентности. Кандидатура Алексея Орлова является компромиссом среди 90% политических элит, поскольку он имеет доверие губернатора и поддержку большинства элитных игроков»,— пояснил господин Пирогов. По его словам, в отличие от Александра Высокинского господин Орлов будет более сильным и самостоятельным главой: «Ему будет проще демонстрировать свою самостоятельность. Городская дума, которая останется кусачей, теперь будет ориентироваться на взвешенную позицию руководителей элитных групп, с которыми у Алексея Орлова выстроены отношения».

Анастасия Реутова