Законопроект о продлении Договора о СНВ могут ратифицировать до 5 февраля

Законопроект о продлении ключевого российско-американского договора — «О мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений» (ДСНВ) — может быть ратифицирован российским парламентом еще до 5 февраля. Такую возможность в беседе с “Ъ” допустил глава комитета Совета федерации по международным делам Константин Косачев.

На вопрос “Ъ”, могут ли российские законодатели успеть оформить все необходимые процедуры до того, как истечет договор, он ответил: «Возможность такая, разумеется, есть».

Ранее стало известно, что Москва и Вашингтон приступили к предметной работе по продлению договора. При этом, как уже писал “Ъ”, властям США не нужно проводить это решение через Конгресс, в то время как с российской стороны потребуется ратификация парламентом, на что, как ранее прогнозировали эксперты, при самом удачном раскладе потребуется не менее 45 дней.

Впрочем, избежать негативных последствий можно: сторонам надо было бы просто подписать протокол о продлении договора, в котором будет пункт о его временном применении. Тогда они смогут спокойно продолжать обмениваться данными, проводить заседания консультационной комиссии и наделять приезжающих инспекторов дипломатическим иммунитетом. Однако, судя по всему, власти РФ выбрали вариант форсированной ратификации законопроекта о продлении договора и постараются избежать необходимости задействования пункта о его временном применении.

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков (КПРФ) сказал “Ъ”, что 27 января «будет заседание комитета по международным делам, где будет обсуждаться этот вопрос, в том числе позиция в целом и сроки вынесения на пленарное заседание».

Елена Черненко, Ксения Веретенникова