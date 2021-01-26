ФСБ задержала главу налоговой инспекции Туапсинского района

В Туапсе сотрудники регионального Управления ФСБ задержали главу межрайонной инспекции ФНС № 6 по Краснодарскому краю Елену Семеняк, сообщает «Интерфакс». Причина задержания не уточняется.

По данным информагентства, в доме и в рабочем кабинете главы районной налоговой инспекции прошли обыски, произведена выемка документов. Официальных комментариев от правоохранительных органов в настоящий момент не поступало.

Как писал "Ъ-Кубань", на Кубани направлено в суд уголовное дело в отношении бывшей заместительницы начальника ОМВД России по Крымскому району, обвиняемой в покушении на получение взятки в крупном размере с использованием своего служебного положения (ч.3 ст.30, п.«в» ч.5 ст.290 УК РФ). Противоправная деятельность следователя была выявлена сотрудниками УФСБ России по Краснодарскому краю.

Наталья Решетняк