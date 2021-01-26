По мэрскому пути

Бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева признали виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге. Суд приговорил его к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима. С экс-мэром осуждены еще два чиновника. Предшественник Зверева— Александр Чехов— также подвергся уголовному преследованию по обвинению во взяточничестве.

Туапсинский городской суд признал бывшего мэра Туапсе Владимира Зверева виновным в мошенничестве, превышении должностных полномочий и служебном подлоге (ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 286, ч. 1 ст. 292 УК РФ). Вместе с ним осуждены Маргарита Винтер, возглавлявшая в 2019 году отдел имущественных и земельных отношений администрации Туапсе, и начальник МБУ «Управление земельных ресурсов» Дмитрий Мокиенко, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.

Из приговора следует, что в 2019 году к мэру Туапсе обратился предприниматель с просьбой предоставить ему в аренду на 49 лет земельный участок на территории города. Мэр знал, что оснований для выделения земли без торгов не имеется, однако издал постановление, удовлетворив просьбу бизнесмена. Более того, в постановлении содержались ложные сведения о решении Туапсинского городского суда, которые явились основанием для выделения земельного участка, а начальник Управления земельных ресурсов получил взятку 200 тыс. руб. за подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков с нарушениями. Он также действовал по согласованию с начальницей отдела имущественных отношений.

Кроме того, мэр указал заниженную стоимость арендной платы за год. В результате в бюджет Туапсе не поступило свыше 23 млн руб., сообщали в СУ СКР по региону.

Когда в администрации начались обыски, осужденные задним числом издали постановление, отменявшее предыдущий документ о выделении земли. Следователями также были установлены другие факты выделения муниципальных земель без проведения процедуры госторгов и факты получения взяток. По данным Следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, сумма полученной экс-мэром взятки составила 1,6 млн руб., его подчиненными— порядка 300 тыс. руб.

Рассмотрев материалы дела, суд приговорил бывшего мэра Владимира Зверева к пяти годам лишения свободы с лишением права занимать руководящие должности в государственных органах и органах местного самоуправления в течение полутора лет и со штрафом 700 тыс. руб.

Владимир Константинович Зверев родился 9 января 1957 года в станице Новопашковской. В 1974—1979 годах учился в Кубанском сельскохозяйственном институте. С 2001 по 2007 год работал заместителем генерального директора ВДЦ «Орленок». С 2007 по 2008 год работал заместителем главы города Туапсе, в 2008 году был избран главой Туапсе (за него проголосовали 92,01% избирателей). Оставил пост мэра по собственному желанию. С 2009 по 2015 год работал заместителем директора, директором ФГУ «Дирекция по строительству и реконструкции объектов государственных органов Российской Федерации» Управления делами Президента РФ. В последующее время— заместителем гендиректора по маркетингу ООО «Регионмонтажспецстрой». В 2016 году был кандидатом в Государственную думу от партии «Родина» по Каневскому одномандатному избирательному округу №53. В 2017 году снова был согласован на пост мэра Туапсе. В марте 2020 года депутаты городского совета Туапсе отправили Зверева в отставку.

Начальница отдела имущественных отношений Маргарита Винтер получила семь с половиной лет колонии и лишилась права занимать руководящие должности в госорганах на четыре года, кроме того, она заплатит штраф 4 млн руб. Начальник Управления земельных ресурсов Дмитрий Мокиенко осужден на четыре года колонии строгого режима со штрафом 2 млн руб. Его также лишили права в течение четырех лет занимать должности, относящиеся к категории руководителей в государственных органах и органах местного самоуправления.

Подсудимых взяли под стражу в зале суда, свою вину они не признали. Приговор в силу не вступил.

Как писал “Ъ-Кубань”, дело в отношении Владимира Зверева было возбуждено в августе 2019 года. Он возглавил городскую администрацию вслед за Александром Чеховым, в отношении которого в 2017 году было возбуждено дело о получении взятки в особо крупном размере.

По словам правозащитника Евгения Витишко, несмотря на то, что следственные действия в отношении Зверева проводились с некоторыми процессуальными нарушениями, вина его полностью доказана. «Все эти уголовные дела говорят о том, что региональная власть не намерена закрывать глаза на махинации чиновников. Это такой знак: посадить одних, чтобы другим неповадно было»,— отметил Евгений Витишко.

Елена Рыжкова