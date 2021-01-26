Фонд фондов планируют запустить в феврале 2021 года

Запуск фонда по увеличению объема инвестиций в высокотехнологичные проекты — Фонд фондов — запланирован на середину февраля 2021 года, сообщается на сайте правительства России. Участвовать в проекте на сегодняшний день согласились восемь инвесторов.

«Формирование пайплайна (от англ. Pipeline — процесс разработки, производства.— “Ъ”) проектов Фонда фондов сейчас станет ключевой работой, необходимо ее форсировать»,— сказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании сегодня, 26 января.

Инвесторами Фонда фондов стали группы компаний AEON, ЕСН, «Интеррос», «Полюс», «Ренова», ТМК и «Синара», «Уралхим», «Уралкалий» и «Фосагро».

Создание Фонда фондов обсуждалась на встрече президента России Владимира Путина с членами правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 21 октября. Предполагается, что сначала фонд будет финансировать правительство, а потом в него сложится частный бизнес.

Об идее создавать фонды фондов в России — в материале “Ъ” «Неинвесть какие деньги».