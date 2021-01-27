Мэра выбрали со второй попытки

Депутаты одного из самых проблемных городов Челябинской области — Верхнего Уфалея выбрали нового главу после повторного конкурса. Им стал Сергей Тарасов, работавший вице-мэром несколько лет назад. Первый конкурс не состоялся, поскольку все заявившиеся претенденты сняли свои кандидатуры после того, как верхнеуфалейские депутаты не поддержали креатуру региональных властей — челябинца Романа Муратчина. По мнению экспертов, «свой» Сергей Тарасов стал компромиссной фигурой, а в целом ситуация в Верхнем Уфалее свидетельствует об активной политической жизни в Челябинской области.



Депутаты собрания Верхнего Уфалея выбрали нового главу города. Им стал бывший вице-мэр Сергей Тарасов. За его кандидатуру единогласно проголосовали 19 депутатов, которые присутствовали на заседании городского представительного органа 26 января. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Выборы мэра одного из самых проблемных городов региона проводились посредством конкурсного отбора. Изначально на пост заявились шесть кандидатов: директор МУП «Энергетик» Андрей Ефремов, атаман Второго казачьего военного отдела Оренбургского казачьего войска Игорь Цыганов, пенсионерка Галина Зырянова, предприниматель из Екатеринбурга Андрей Туркин, начальник юридического отдела МУП «Водоканал» Александр Плеханов и директор подразделения ЗАО «Южноуральский лизинговый центр» в Екатеринбурге Сергей Тарасов. Господин Цыганов снял свою кандидатуру. Из пятерых допущенных до участия в конкурсе претендентов в финал прошли два — Андрей Плеханов и Сергей Тарасов. Оба занимали должности заместителей главы, когда мэром Верхнего Уфалея был Павел Казаков (2010–2015 годы). Избранный глава Сергей Тарасов вступит в должность 29 января. По решению депутатов срок полномочий действующего главы города Веры Усковой истекает 28 января.

Избранному главе 39 лет. Он родился в Верхнем Уфалее. Имеет высшее экономическое образование. В 2010 году Сергей Тарасов участвовал в прямых выборах мэра в качестве самовыдвиженца. Получив почти 8% голосов, он занял третье место. Возглавивший город Павел Казаков впоследствии назначил Сергея Тарасова своим заместителем по социальным вопросам. Вскоре после того, как город в 2015 году возглавила Вера Ускова, господин Тарасов покинул администрацию.

Когда период полномочий госпожи Усковой истек, на новый срок она выдвигаться не стала. Выбрать мэра Верхнего Уфалея удалось лишь со второй попытки. В октябре 2020 года стартовал первый конкурс. Тогда на участие заявились восемь кандидатов: депутат горсобрания Татьяна Воробьева, энергетик Комплексного центра по обслуживанию учреждений культуры Владимир Баитов, замглавы города по социальным вопросам Наталья Пруцких, экс-глава города Павел Казаков, оператор местного телеканала Илья Лемаев, предприниматель из Екатеринбурга Андрей Туркин — единственный участник повторного конкурса, актер местного театра «Вымысел» Алексей Шолохов, депутат Тракторозаводского районного совета Челябинска и председатель совета директоров ОАО «Челябнетма» Роман Муратчин. Последнего в депутатском корпусе называли креатурой правительства Челябинской области, при этом многие депутаты не поддерживали идею избрания «варяга» из Челябинска мэром Верхнего Уфалея. Так, источник в представительном органе сообщал “Ъ-Южный Урал”, что «команда» влиятельного в городе депутата и бизнесмена Алана Джиоева, которая на выборах провела в горсобрание 16 человек, выставила на конкурс своего кандидата. «Основной части депутатов ставленник губернатора не нужен. Они видят своего человека там — Татьяну Воробьеву. Она действующий депутат, которая прошла с этой командой. Насколько я знаю, они ее пытались согласовать в правительстве, но им отказали»,— комментировал источник в городском собрании Верхнего Уфалея. В результате участники процесса решили не рисковать и не доводить до голосования, которое должно было состояться 18 ноября. За несколько дней до этого все претенденты сняли свои кандидатуры. Конкурс признали несостоявшимся.

Верхний Уфалей является одним из самых проблемных в плане социально-экономической ситуации городов Челябинской области. В 2017 году остановилось производство на градообразующем предприятии «Уфалейникель» (в октябре 2017 года открыто конкурсное производство). Без работы тогда остались более двух тысяч человек. В августе 2020 года правительство Челябинской области объявило, что на территории бывшего завода построят два новых предприятия — цинковый электролизный завод компании «Полимет инжиниринг» и завод стальных мелющих шаров ООО «Формат-ЕК». Общий объем инвестиций превысит 26 млрд руб., на предприятиях создадут более тысячи рабочих мест. Планируется, что оба завода начнут работать в середине 2022 года.

Эксперты отмечают, что Сергей Тарасов стал компромиссной фигурой. «В Верхнем Уфалее сложилась непростая политическая ситуация. Можно констатировать, что депутатский корпус и политическое сообщество города показали некую субъектность, проявили готовность к конфликту в случае с выдвижением Романа Муратчина. Собственно они имеют на это право. Ключевым фактором для них оказалось параметр свой — чужой. Сергей Тарасов для Верхнего Уфалея “своя” персона, человек знакомый, со связями и социальными коммуникация. Роман Муратчин, видимо, показался недостаточно своим. Это хорошая история о том, что все-таки политическая жизнь в России, по крайней мере, в Челябинской области жива. Городу, конечно же, не хватает консолидации власти. Экономические проблемы очевидны, понятно, что муниципальными силами их не решить, но и без адекватного управленца на местном уровне это тоже невозможно. Надеюсь, что такой управленец появился. Сергей Тарасов имеет хороший бэкграунд»,— говорит политолог Алексей Ширинкин.

Юлия Гарипова