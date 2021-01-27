Ледокольный вычет

Как стало известно “Ъ”, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) предлагает обязать заказчиков строительства судов по госконтрактам регистрировать суда в Российском международном реестре судов (РМРС). Таким образом корпорация хочет избежать новых убытков от невозмещения НДС: по ледоколу «Арктика», по оценке ОСК, они могут составить 4,5–6 млрд руб. «Атомфлот» и так зарегистрировал судно в РМРС, но отсутствие такого обязательства в госконтракте не дает судостроителю возможность вернуть налог. Проблема может возникнуть и с серийными «Сибирью» и «Уралом», говорят собеседники “Ъ”.

Гендиректор ОСК Алексей Рахманов предложил обязать заказчиков судов и морской техники по госконтрактам регистрировать их в Российском международном реестре судов. Это должно позволить применять нулевую ставку НДС и налоговые вычеты для судостроителей-налогоплательщиков при реализации построенных судов. Соответствующий проект распоряжения правительства направлен письмом от 21 января главе Минтранса Виталию Савельеву с копией заместителю главы Минпромторга Олегу Рязанцеву (копия есть у “Ъ”).

Как отмечается в проекте пояснительной записки к документу, обоснованность применения нулевого НДС подтверждается предоставлением в налоговую копии контракта, в котором записано обязательство по регистрации судна в РМРС. Однако это условие «избирательно включается заказчиками в контракты», в том числе судов с атомными энергоустановками, и его, в частности, нет в госконтракте на строительство головного атомного ледокола «Арктика» с Балтзаводом (входит в ОСК), что не позволяет применить нулевой НДС. При этом обязательство о регистрации в РМРС уже закреплено в контракте на четвертый и пятый ледоколы («Чукотка» и «Якутия»). Отсутствие единой правоприменительной практики не позволяет судостроителям получить значимую господдержку и «создает предпосылки к подрыву финансовой стабильности судостроительных предприятий и может негативно отразиться на последующих проектах по строительству атомных судов», говорится в проекте документа.

О проблеме с невозмещенным НДС с головного заказа говорил господин Рахманов в интервью “Ъ” от 22 декабря 2020 года. Он указывал на то, что цена в 37 млрд руб. изначально должна была быть «без учета НДС», но потом появилась приписка «с». При этом глава ОСК напоминал, что строительство «Арктики» было фактически НИОКР. Алексей Рахманов оценивал возможные убытки по головному ледоколу в 4,5–6 млрд руб.

В ОСК “Ъ” сообщили, что выступают за системный подход в применении льготных условий, установленных 305-ФЗ. Единый порядок позволит повысить эффективность реализации предусмотренных законодательством мер господдержки, добавляют там. В «Атомфлоте» “Ъ” сообщили, что зарегистрировали «Арктику» в РМРС 23 октября 2020 года, добавив, что аналогичный порядок будет действовать и для регистрации других судов. Инициативу ОСК в «Атомфлоте» не комментировали.

В Минтрансе “Ъ” подтвердили получение обращения, уточнив, что рассматривают его вместе с судоходным сообществом. В Минпромторге не ответили на запрос “Ъ”. В «Росморпорте» “Ъ” сообщили, что уже регистрируют суда в РМРС, «что существенно снижает эксплуатационные расходы за счет налоговых льгот».

Один из источников “Ъ” поясняет, что проблема с возмещением НДС по «Арктике» связана исключительно с отсутствием четкого обязательства о регистрации в РМРС в госконтракте. Такая же проблема возникнет и при сдаче серийных ледоколов «Сибирь» и «Урал» стоимостью 84,4 млрд руб., полагает он. Другой собеседник “Ъ” говорит, что данная инициатива — это попытка ОСК увеличить цену контракта на ледоколы на 18–20%, сроки строительства которых заметно затянулись. Но пересмотр цены влечет за собой необходимость изменения постановления правительства, оценки эффективного использования бюджетных средств и обоснования инвестиций. Ранее Балтзавод уже безрезультатно пытался в Верховном суде обжаловать письмо Минфина о том, что после повышения НДС до 20% (с 2019 года) цена ранее заключенных контрактов меняться не должна (см. «Ъ-СПб» от 29 марта 2019 года).

Анастасия Веденеева