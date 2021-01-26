Богородский суд вынес приговор за хищения бюджетных средств

Богородский райсуд осудил бывшего директора МБУ «Административно-хозяйственное управление» Владимира Агапова и директора ЧОП «Факел» Алексея Липова за мошенничество, связанное с хищением бюджетных средств.

По данным пресс-службы суда в 2017 году директор МБУ включил в бюджет предприятия расходы на охрану объектов на сумму 1,3 млн руб. В составе прочих бюджетных расходов они были утверждены районными властями и депутатами. В январе 2018 года с «Факелом» был заключен договор на круглосуточную охрану, однако в штате ЧОПа не было охранников. Почти 1,3 млн руб. за охранные услуги директор перевел с расчетного счета организации на свою банковскую карту, таким образом похитив деньги.

В суде также было установлено, что в 2019 году аналогичным образом на фиктивных охранных услугах заказчик и подрядчик пытались похитить еще 1,34 млн руб., но вскоре после перечисления 414 тыс. директор «Факела» был задержан. Обоих мужчин приговорили к шести годам лишения свободы, арестовав в зале суда. Приговор в законную силу не вступил.

Иван Сергеев