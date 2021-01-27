Пицца отстояла бизнес-модель

Сети пиццерий Domino`s Pizza удалось выиграть суды у своих бывших франчайзи, пытавшихся взыскать с владельца бренда убытки за недостаточно проработанную бизнес-модель и неудачную работу ресторанов. Компания также отсудила у оппонентов невыплаченные роялти и пени. Однако, предупреждают эксперты, любые тяжбы негативно влияют на привлекательность франшизы для потенциальных партнеров вне зависимости от исхода.

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил ни один из исков от бывших франчайзи Domino`s Pizza к российской структуре сети ООО «Пицца ресторантс», следует из картотеки дел. Всего с конца 2019 года бывшие партнеры Domino`s Pizza подали к компании четыре иска о взыскании убытков на 132 млн руб. В трех случаях суд в удовлетворении требований отказал. Еще один заявитель — предприниматель Мирон Родзинский, который управлял рестораном Domino`s в Туле, в ноябре 2020 года отказался от своих требований, следует из материалов картотеки.

Конфликт Domino`s Pizza с франчайзи в России начался в 2019 году, когда владельцы большинства ресторанов за пределами Москвы и Подмосковья написали коллективное письмо к топ-менеджерам сети в США и владеющей мастер-франшизой Domino’s в России компании в Турции. Рестораны указывали, что предложенная бизнес-модель предполагала достижение точки безубыточности с первого месяца работы, но ни одному из региональных ресторанов этого добиться не удалось. Франчайзи также обвиняли Domino`s в завышении цен на продукты, навязывании услуг и отсутствии маркетинговой поддержки (см. “Ъ” от 17 апреля 2019 года). После этого часть владельцев ресторанов Domino`s в регионах обратилась в суд с исками о взыскании ущерба.

Арбитражный суд Москвы тем не менее посчитал, что у ресторанов не было оснований для взыскания с «Пицца ресторантс» убытков за ненадлежащее исполнение обязательств по договору франчайзинга. Как сказано в решении по иску предпринимателя Эдуарда Скоромных, представленный Domino`s бизнес-план был только вероятностной моделью развития бизнеса абстрактного ресторана, на основе которой партнер уже сам должен был составлять бизнес-план в классическом понимании. Более того, подписывая договор франчайзинга, истец подтвердил, что Domino`s не предоставляет никаких заверений или гарантии в отношении успешности ресторана, говорится в решении. По трем заявлениям суд также удовлетворил встречные требования «Пицца ресторантс», взыскав с истцов от 2,1 млн руб. до 5,5 млн руб. задолженности по уплате роялти, неустойки и пр.

В российской Domino`s Pizza не ответили на вопросы “Ъ”. Господин Родзинский заявил, что намерен продолжить тяжбу с компанией.

Партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Сергей Учитель говорит, что состав требований о взыскании убытков с владельца франшизы доказать достаточно сложно. «В данном случае речь идет о том, что перед продажей франшизы давались некие заверения о потенциальном финансовом результате, который мог быть достигнут и на который рассчитывал франчайзи. Однако никто не отменял базовое свойство любой предпринимательской деятельности — ее рисковый характер»,— поясняет юрист. По его мнению, с учетом количества рассмотренных дел и наличия вступивших в законную силу судебных актов в пользу Domino`s перспективы отмены указанных решений в последующих инстанциях невелики.

Но говорить об однозначном успехе Domino`s в данном случае преждевременно. Как отмечает эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская, любые судебные споры негативно влияют на привлекательность бренда для новых франчайзи, даже если в итоге суды подтверждали правоту владельца бренда. К тому же предложение Domino`s находится в категории заведений общепита, спрос на которые со стороны потенциальных инвесторов из-за кризиса снизился год к году на 15–25%, добавляет она. Сегодня у Domino`s в России более 180 ресторанов.

Никита Щуренков