Госдума поддержала поправки о новом порядке оплаты больничных и пособий по материнству

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повсеместном переходе к новому порядку оплаты больничных и пособий по материнству. Документ предусматривает, что теперь эти выплаты будут перечислять гражданам напрямую из Фонда социального страхования (ФСС), а не через работодателя.

Законопроект был разработан и внесен на рассмотрение Госдумы правительством. Он основан на пилотном проекте «Прямые выплаты», в ходе которого в большинстве регионов начислением и выплатой пособий стали заниматься не работодатели, а территориальные органы ФСС. С 2022 года такой подход планируется распространить на всю страну.

«Главная цель пилотного проекта, которая заключается в обеспечении гарантированности получения застрахованным лицом страховых выплат, правильности исчисления их размеров и выплате в кратчайшие сроки, достигнута, что в целом способствует достижению более высокого уровня и качества обслуживания граждан»,— говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В октябре 2020 года результаты пилотного проекта оценила Счетная палата (СП). Согласно заключению аудиторов, переход на прямые выплаты по больничным листам, а также пособий беременным и матерям позволит улучшить систему социального страхования в РФ. При этом в СП добавили, что в большинстве пилотных регионов финансовый результат такого страхования ухудшился.

О проекте — в материале “Ъ” «Прямые выплаты добавили дефицита».