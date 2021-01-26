Разрабатывается схема движения транспорта на время строительства транспортной развязки на «Стрелке»

В Саратове для строительства транспортной развязки на «Стрелке» ООО «КВС» снесет насосную станцию. Об этом объявили сегодня на заседании рабочей группы по проектированию развязки.

Также будет проработан вопрос очередности выноса коммуникаций, проверки границ проектирования по транспортной развязке, формированию предложений по работе с недействующими коммуникациями.

Первый заместитель главы города Сергей Грачев поручил до конца февраля рассмотреть на заседании городской комиссии по безопасности дорожного движения схему организации движения транспорта на время реализации проекта «Стрелка», а также само проектное решение.

До 30 января будут выполнены работы по визуализации благоустройства территории проспекта 50 лет Октября в границах проектирования.

Марина Ковалева