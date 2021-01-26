По предварительным подсчетам, в Прикамье в 2020 году построили 1,2 млн кв. м жилья

В Пермском крае, по предварительным данным, за минувший год введено в эксплуатацию 1,211 млн кв. м жилья, сообщил губернатор Дмитрий Махонин на рабочей встрече в Минстрое России министру строительства и ЖКХ РФ Иреку Файзуллину. «В 2020 году в соответствии с целевыми показателями нацпроекта в крае требовалось возвести 1,077 млн кв. м жилья. По предварительным подсчетам, план перевыполнен на 12% — построено 1,211 млн кв. м»,— сообщил глава Прикамья.

По сведениям пресс-службы краевого правительства, одним из ключевых вопросов повестки встречи стала реализация национального проекта «Жилье и городская среда». В рамках нацпроекта в Пермском крае ведется расселение аварийного жилья и наращивание темпов ввода новых домов.

Нацпроект «Жилье и городская среда» стартовал в 2019 году, к 2030 году в Пермском крае будет построено 17,176 млн кв. м жилья. «Показатели вполне реальные, ежегодно в крае строится более 1 млн кв. м жилья. К 2030 году мы должны выйти на 1,6 млн кв. м в год», — заявил Дмитрий Махонин. На стадии строительства в регионе находятся 123 многоквартирных дома общей площадью 1,184 млн кв. м. «Также в крае идет активное индивидуальное жилищное строительство, ежегодно ИЖС дает серьезный прирост показателя ввода»,— подчеркнул губернатор.

Напомним, в 2019 году на территории Прикамья за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию более 1,1 млн кв. м жилья. Объемы жилищного строительства 2019 года оказались на 3% больше, чем аналогичные показатели 2018 года.

В 2020 году на территории Перми в строй было введено 531,9 тыс. кв. м многоквартирного жилья.