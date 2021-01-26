В Новороссийске второй раз за месяц сократят подачу воды до трех часов в день

МУП «Водоканал города Новороссийска» на три дня (27 – 29 января 2021 года) ограничит подачу воды в городе. Об этом говорится в Instagram компании.

Согласно опубликованной информации, 27 и 28 января вода в дома жителей города будет подаваться с 6:00 до 7:30, а также с 18:00 до 19:30. Утром 29 января подача воды также будет с 6:00 до 7:30. Вечерняя подача воды будет осуществляться в штатном режиме, уточняют в «Водоканале».

В компании добавляют, что причиной временного ограничения вводы станет ввод в работу после реконструкции водопровода МВ №2 (от НС-2 до НС-3 РЭУ «ТГВ»). В связи с этим абонентам на 50% будет снижена подача воды. Выход на плановый режим подачи воды планируется в течении четырех часов после окончания работ.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами – в связи чрезвычайная ситуация не прогнозируется, добавляют в новороссийском «Водоканале».

Это уже второе ограничение подачи воды в Новороссийске в этом месяце. Как сообщал “Ъ-Кубань”, в предыдущий раз ограничения вводили с 17 по 19 января 2021 года.

Алексей Белянин