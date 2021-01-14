В Новороссийске из-за ввода водопровода на три дня ограничат подачу воды

МУП «Водоканал города Новороссийска» на три дня ограничит подачу воды в городе. Об этом говорится в Instagram компании.

Ограничения будут действовать с 17 по 19 января 2021 года. Вода будет подаваться с 6:00 до 7:30, а затем с 18:00 до 19:30. Начиная с 19 января, вечерняя подача воды будет осуществляться в штатном режиме.

Причиной временного ограничения вводы станет ввод в работу после реконструкции водопровода МВ №2. В связи с этим абонентам на 50% будет снижена подача воды. Выход на плановый режим подачи воды планируется в течении четырех часов после окончания работ.

Подвоз воды населению будет осуществляться автоцистернами, в связи с чем чрезвычайная ситуация не прогнозируется, отмечают в новороссийском водоканале.

Алексей Белянин