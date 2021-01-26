В США с ноября 2021 года могут запретить продавать IQOS

Комиссия по международной торговле (ITC) США начала рассмотрение спора между Reynolds American (дочернее подразделение British American Tobacco, BAT) и Philip Morris International (PMI), сообщает Bloomberg. Комиссии предстоит определить, нарушила ли PMI запатентованную Reynolds технологию нагревания табака при разработке электронных сигарет IQOS. В случае установления факта нарушения импорт IQOS в США будет запрещен. Соответствующее решение может вступить в силу уже в ноябре этого года.

Reynolds подала иск против PMI в федеральный суд Александрии (штат Вирджиния) и Комиссию по международной торговле США в апреле 2020 года. Кроме того, ответчиком в рамках спора выступает Altria Group, занимающаяся непосредственно распространением электронных сигарет IQOS в США. Reynolds утверждает, что PMI воспользовалась технологией нагревания табака, которую ранее запатентовали специалисты Reynolds при разработке устройств для вейпинга Vuse Vibe и Vuse Solo. При этом единственными электронными сигаретами, где табак не сжигается, а нагревается до необходимого состояния, получившими лицензию на продажу от Федерального агентства по регулированию пищевых продуктов и лекарств (FDA) США, стали именно IQOS.

Altria ответила собственными претензиями о нарушении патентных прав в рамках судебного спора в Вирджинии, а также отдельным иском против Reynolds в мае. Кроме того, Altria обратилась в Управление по патентам и товарным знакам США, оспаривая действительность полудюжины патентов Reynolds, включая тот, что сейчас рассматривается Комиссией по международной торговле.

Рассмотрение дела в ITC займет шесть дней. Свое мнение по этому спору комиссия должна огласить в мае, а окончательное решение будет принято в сентябре. В случае обнаружения факта нарушения патента комиссия почти всегда выносит решение о блокировке импорта товара, если этого добивается истец. А значит, если вина PMI и Altria будет доказана, то запрет на ввоз в США сигарет IQOS вступит в силу уже в ноябре.

Кирилл Сарханянц