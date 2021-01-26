Реконструкцию воронежского кукольного театра проверит замминистра культуры РФ

Замминистра культуры РФ Ольга Ярилова 27 января планирует проинспектировать реконструкцию театра кукол «Шут» в Воронеже. Об этом сообщили в правительстве региона.

«Театр кукол — одна из визитных карточек нашего областного центра. Его реновация требует повышенного внимания, и я приветствую контроль за ходом работ на таком высоком уровне»,— прокомментировал предстоящий визит губернатор Александр Гусев.

20 января руководитель областного департамента строительной политики Сергей Потапов провел совещание, посвященное ходу капремонта здания. По итогам совещания господин Потапов поручил департаменту культуры согласовать образцы материалов подрядчика, ООО «РСК Панорама», с попечительским советом и авторами проекта театра. Также прорабатывается возможность реконструкции фонтана, находящегося на территории театра.

Напомним, в конце 2020 года Союз архитекторов Воронежской области направил обращение губернатору Александру Гусеву с просьбой взять под контроль и «решить кризисную ситуацию», возникшую в связи с «неприемлемыми способами выполнения работ» по «знаковому» для Воронежа театру. Речь шла о возможном использовании керамогранита при отделке фасада и замене лепных деталей пластиковыми имитациями. В декабре правительство Воронежской области создало рабочую группу по контролю за реконструкцией театра. Господин Потапов тогда пояснял, что использование керамогранита «даже не рассматривалось», как и применение технологии вентилированных фасадов. Он пояснил, что эти виды работ были «взяты лишь для сметного расчета».

Олег Мухин