Минздрав РФ отметил успехи Прикамья в организации вакцинации от COVID-19

Пермский край вошел в число лидеров по организации вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом сегодня заявил глава федерального Минздрава Михаил Мурашко.

Помимо Пермского края, хорошую организацию показали Красноярский край, Кировская, Оренбургская, Волгоградская и Курганская области, а также Калининград.

За минувшую неделю вакцинацию против коронавирусной инфекции в Пермском крае прошли 1952 человека. На сегодняшний день первым компонентом привит 6081 житель региона, вторым — 1654 человека. Как сообщает пресс-служба краевого минздрава, вакцинация в регионе проходит в соответствии с графиком и ранее поданными заявками от граждан на иммунизацию. В настоящее израсходовано более 70% вакцины «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак») из 8542 доз, которые ранее были доставлены в Прикамье.