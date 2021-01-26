Правозащитники опубликовали доклад о пытках в Белоруссии

Российский «Комитет против пыток» и Всемирная организация против пыток сегодня, 26 января, обнародовали доклад, посвященный «насилию со стороны белорусских силовиков». В 46-страничном документе под названием «"Коридор дубинок": путь белорусских властей. Доклад о полицейском насилии» (.pdf) описываются дела 13 граждан, которые подверглись насилию с 9 по 13 августа 2020 года, то есть после прошедших в Белоруссии 9 августа президентских выборов.

На сайте «Комитета против пыток» также подробно приводятся истории каждого из пострадавших. Многие из них содержались в изоляторе временного содержания и центре изоляции правонарушителей в переулке Окрестина в Минске. Доклад был основан на расследовании, проведенном юристами Комитета против пыток.

«Большинство из пострадавших были вынуждены пройти через "коридоры", когда сотрудники правоохранительных органов выстраивались в две шеренги, чтобы наносить удары дубинками пробегающим между ними задержанным,— описывается на сайте правозащитников.— У одного человека от ударов была разорвана барабанная перепонка, несколько других получили различные переломы». Авторы также приводят факты сексуального насилия или угроз сексуального характера, длительного пребывания в камерах без воды и пищи.

«Нашей целью было изучить ситуацию, понять, какие группы жалоб существуют,— сообщил “Ъ” правовой аналитик Комитета против пыток Дмитрий Казаков.— Сбор доказательств и работа с пострадавшими — это лишь одна из задач. А вторая — посмотреть на то, как эти жалобы расследуются Следственным комитетом Беларуси». В заключительной части доклада правозащитники пришли к выводу, что «власти Республики Беларусь не обеспечили выполнение своих международных обязательств в части проведения эффективного расследования жалоб на пытки и иные виды жестокого, унижающего достоинство обращения».

В октябре прошлого года генпрокурор Белоруссии Андрей Швед заверил, что заявления о противоправных действиях сотрудников силовых структур будут рассматриваться согласно процессуальным срокам. «Нет ни одного факта, чтобы заявление-сообщение гражданина о совершении в отношении его противоправных действий не было зарегистрировано и не рассматривалось в установленном порядке»,— сказал он, добавив, что по каждому заявлению «будут приняты законные решения».

Протесты в Минске и других городах Белоруссии продолжаются с августа 2020 года, после прошедших в стране президентских выборов. ЦИК страны утвердил очередную победу Александра Лукашенко, его оппоненты считают победителем выборов Светлану Тихановскую. Во время выступления на неформальном заседании Совбеза ООН госпожа Тихановская призвала значительно расширить круг лиц в Белоруссии, подпадающих под санкции.

О задержаниях и пытках в Белоруссии читайте в интервью “Ъ” с правозащитником Алесем Беляцким «Дубинками и водометами любовь не вернешь».

Марина Коваленко