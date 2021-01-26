В Татарстане отменена госпошлина за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН

В Татарстане отменили госпошлину размером 350 руб. за регистрацию права на недвижимость в ЕГРН. Об этом на брифинге в Кабмине региона заявил глава Минземиущества республики Фаниль Аглиуллин.

«Наша инициатива об отмене госпошлины в регистрации ранее возникших прав была поддержана Минфином России. Соответствующие изменения были внесены в налоговый кодекс», — отметил министр.

Он добавил, что отмена стала действовать с 29 декабря 2020 года. Однако она распространяется лишь на ту недвижимость, права на которую были зарегистрированы до 1997 года.

"Ъ-Казань"