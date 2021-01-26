Назначен новый руководитель УФСБ России по Новосибирской области

Руководителем УФСБ России по Новосибирской области стал генерал-лейтенант Сергей Сизов. Он приступил к исполнению обязанностей начальника 26 января. Указ о назначении подписал президент Российской Федерации Владимир Путин, сообщила пресс-служба регионального управления.

Господин Сизов работает в органах безопасности с 1993 года. Начинал с должности оперуполномоченного в УФСБ России по Липецкой области. Руководил УФСБ России по Пензенской области, УФСБ России по Челябинской области.

С 2013 года управление в Новосибирской области возглавлял генерал-лейтенант Сергей Бойко. Он освобожден от занимаемой должности из-за перехода на новое место службы.

В январе в Новосибирске был назначен новый прокурор города. Им стал Роман Сивак, который ранее возглавлял прокуратуру Бердска.

Екатерина Лукашевич