БСЗ не смог отменить штраф за загрязнение реки

Пермский краевой суд подтвердил законность штрафа, наложенного на АО «Березниковский содовый завод» (БСЗ) за загрязнение Камы. Об этом сообщает пресс-служба краевого суда.

Как ранее установил Росприроднадзор, летом прошлого года произошел выпуск сточных вод из отстойника шламонакопителя №2 БСЗ. В результате химикаты попали в реку Толыч, которая впадает в Каму.

Постановлением старшего государственного инспектора РФ в области охраны окружающей среды БСЗ был оштрафован на 150 тыс. руб. Позже законность штрафа признал Березниковский суд. Юристы завода дошли до апелляционной инстанции, но и здесь потерпели неудачу.