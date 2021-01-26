После падения крана и гибели двух человек в Краснодаре возбудили уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту падения башенного крана в Краснодаре, в результате которого погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба Следственного управления СКР по Краснодарскому краю.

Как сообщал “Ъ-Кубань”, инцидент произошел вечером 25 января 2021 года на строительном объекте, расположенном на 1-ом Лиговском проезде. Информация о падении башенного крана поступила в оперативные службы 25 января в 17.38. В результате ЧП погибла крановщица, которая в момент падения находилась в кабине на высоте около 50 м, а также рабочий, трудившийся внизу (СУ СКР уточнило, что это был директор субподрядной организации, находившийся на объекте).

По версии следствия, обрушение башенного крана произошло из-за разрушения одной из секций. Уголовное дело было возбуждено по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). В настоящее время его расследование продолжается. Изымается строительная, техническая, проектная и иная документация, отражающая порядок эксплуатации башенного крана.

Алексей Белянин