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В Краснодаре при падении башенного крана погибли два человека

Фото: СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Два человека погибли при падении строительного крана на стройплощадке ЖК «Ракурс»,  сообщают «Кубанские новости». Информация о падении башенного крана поступила в оперативные службы 25 января в 17.38. В результате ЧП погибла крановщица, которая в момент падения находилась в кабине на высоте около 50 м, а также рабочий, трудившийся внизу.

В настоящий момент на месте происшествия работает следственная группа, выясняются обстоятельства случившегося, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

ЖК «Ракурс» расположен по адресу: Лиговский 1-й проезд. Застройщиком является ООО «СпецСтройКубань».

Наталья Решетняк


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