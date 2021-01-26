Нижегородское промпроизводство сократилось на 6,6% в 2020 году

Индекс промышленного производства Нижегородской области в 2020 году составил 93,4% к уровню прошлого года. Об этом сообщили в Нижегородстате.

Заметнее всего сократилось производство обрабатывающих предприятий — на 7,2%. Производство предприятий в области обеспечения электроэнергией, газом и паром снизилось на 2,3%, в области добычи полезных ископаемых — на 1,8%, в сфере водоснабжения и утилизации отходов — на 0,1%.

Как ранее писал “Ъ-Приволжье”, правительство региона ожидало, что индекс промышленного производства Нижегородской области по итогам 2020 года составит 93-95% к уровню предыдущего года.

Анастасия Еремина