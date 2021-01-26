Алтайский край получит более 32 тысяч доз вакцины от коронавируса в течение недели

Более 32 тыс. доз вакцины поступит в Алтайский край в течение текущей недели, сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на министра здравоохранения региона Дмитрий Попов.

По словам господина Попова, к началу февраля в крае будет организовано 84 пункта вакцинации в медучреждениях. Он отметил, что ситуация с коронавирусной инфекцией стабилизировалась. «Сегодня у нас функционирует 18 ковидных госпиталей, в которых развернуто 3 615 коек. Имеется необходимый профицит в размере 20%. На этой неделе будет решаться вопрос о закрытии ковидного госпиталя в краевом госпитале для ветеранов войн»,— приводит слова министра пресс-служба.

По данным местного оперативного штаба, в регионе привиты 9 767 человек, из них 8 513 жителей получили первую прививку, оба компонента поставили — 1 254.

За последние сутки выявлено 189 новых случаев COVID-19. Выздоровело 219 пациентов, умерло 13 человек. Всего с начала пандемии в регионе коронавирусом заболели 38 084 жителя, выздоровели — 34 130, скончались — 1 884.

Даниил Тарабукин