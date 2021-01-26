В отношении ректора СамГУПС возбуждено уголовное дело

В отношении ректора СамГУПС Ивана Андрончева и неустановленных лиц возбуждено уголовное дело по п. 2 ст. 285.1 УК РФ (нецелевое расходование бюджетных средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере). Об этом “Ъ-Волга” сообщил источник в правоохранительных органах.

Ранее в Самарский следственный отдел на транспорте Приволжского СУ на транспорте СК РФ была передана информация о нецелевых расходах в железнодорожном вузе. По данным полиции, администрация учебного заведения подозревается в двойном финансировании культурно-массовых мероприятий. Правоохранители установили, что в 2019 году студенты университета ездили на фестиваль, а финансирование поездки было организовано за счет стипендиального фонда.

В настоящее время следствие выясняет подробности случившегося. Изучаются аналогичные инциденты в финансовой деятельности руководства вуза.

Евгений Чернов