Осужденный за взятки бывший зам-главы Росгвардии по Самарской области подал апелляцию в Шестой кассационный суд

Защитники бывшего замруководителя регионального Управления Росгвардии Дмитрия Сазонова направили в суд жалобы на вынесенный ему приговор. Обращения поступили от адвокатов Дмитрия Тараборина и Марины Карномазовой Об этом сообщается на сайте Шестого кассационного суда общей юрисдикции.

В феврале минувшего года Ленинский райсуд признал Дмитрия Сазонова виновным во взяточничестве. Силовика приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 220 млн руб. Как установил суд, Дмитрий Сазонов получал вознаграждения от ОПГ «Законовские» и владельца фотостудий в роддомах города. Деньги предназначались за крышевание преступной группы и бизнеса.

Георгий Портнов