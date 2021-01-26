Суд отменил положение о конкурсе по отбору главы Пермского района

Пермский краевой суд отменил решение земского собрания Пермского района о внесении изменений в положение о конкурсе по отбору главы муниципалитета. С иском об отмене документа в суд обратился житель района Владислав Железнов. По его мнению, данные изменения позволяют депутатам земсобрания выбрать главу без участия представителей от краевых властей, что противоречит региональному законодательству и ранее принятой депутатами редакции положения.

Прокуратура Пермского края поддержала доводы истца. По словам прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском и арбитражном процессе прокуратуры Пермского края Ирины Масленниковой, оспариваемое решение противоречит краевому закону «О порядке формирования представительных органов муниципальных образований Пермского края и порядке избрания глав муниципальных образований Пермского края». Представители земского собрания заявили, что истец не доказал, каким образом были нарушены его права и законные интересы. А права представителей краевых властей в комиссии не были нарушены. Председатель земского собрания Николай Коцофан решение суда прокомментировать отказался.

Ранее конкурс на пост главы района не состоялся, так как депутаты не поддержали кандидатов, предложенных конкурсной комиссией: экс-министра природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Пермского края Дмитрия Килейко и главу Кукуштана Александра Кулакова. После этого депутаты решили провести новый конкурс — по измененному положению, не предусматривающему права решающего голоса для представителей губернатора. Однако депутаты приняли новое положение до отклонения кандидатур, предложенных в соответствии со старой редакцией документа. Таким образом, земцы изменили условия конкурса до его окончания.