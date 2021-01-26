Задержан очередной чиновник мэрии Норильска по делу о гибели людей под лавиной

Правоохранительные органы Красноярского края, расследующие гибель трех человек при сходе лавины, задержали главного специалиста отдела муниципального контроля мэрии Норильска. Как рассказали в региональном управлении СКР, чиновнику вменяется в вину халатность (ч. 3 ст. 293 УК РФ), следствие намерено ходатайствовать о помещении его под домашний арест.

По предварительной версии, подозреваемый в мае 2019 года провел проверку фактического использования земельного участка у горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором был незаконно возведен жилой дом.

По результатам проверки чиновник составил акт, согласно которому земельный участок был свободен от объектов недвижимости, в результате чего меры по сносу самостроя не принимались.

Как писал “Ъ”, 8 января самовольно построенный дом был разрушен снежной лавиной, погибли три человека, 14-летний подросток получил травмы. Следователи завели уголовное дело. Оно насчитывает шесть фигурантов — трое оперативных дежурных дежурно-диспетчерской службы, начальник управления по делам ГО и ЧС и двое главных специалистов отдела муниципального контроля администрации Норильска.

Илья Николаев